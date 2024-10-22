7 ноября 2024: выходной или рабочий день в России

Для нескольких поколений советских людей дата начала Октябрьской революции прочно ассоциировалась с праздником. Но глобальные перемены, случившиеся со страной на рубеже XXI века, оставили в прошлом традиционные демонстрации с красными флагами. При этом вопрос об отдыхе в эту дату остается актуальным. Разбираемся, будет ли 7 ноября выходным днем в 2024 году.
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Отдыхать в ноябре россияне будут девять дней.
7 ноября в 2024 году: выходной или рабочий
7 ноября в 2024 году будет обычным рабочим днем. Эта дата не входит в действующую редакцию Трудового кодекса РФ, который устанавливает праздничные дни в России. Нет упоминания этой даты и в постановлении Правительства РФ, согласно которому выходные переносят на рабочие дни.
Что за праздник отмечается 7 ноября
7 ноября в истории России занимает особое место, поскольку в эту дату в 1917 году началась завершившая 300-летнюю эпоху Российской империи Октябрьская революция.
Новая власть решительно отказалась от царского наследия в виде церковных и государственных праздников, поэтому ей потребовались праздники собственные. Уже через год принятый в РСФСР Кодекс законов о труде установил 7 ноября нерабочим днем Пролетарской Революции.
В 1918 году на Красной площади организованно прошел военный парад в присутствии первых лиц молодого государства. С тех пор торжественная церемония стала традицией, и новый праздник просуществовал без малого сто лет.
После образования СССР 30 декабря 1922 года «красный день календаря» закрепился и получил статус официального советского праздника. А в октябре 1927 года граждане получили дополнительный выходной, поскольку постановлением Президиума ЦИК СССР нерабочим днем решили также сделать и 8 ноября.
Отдельно стоит отметить парад 7 ноября 1941 года, который прошел в сложнейших условиях первых месяцев Великой Отечественной войны. Фашисты находились в нескольких десятках километров от столицы, но руководство СССР наглядно продемонстрировало всему миру, что страна не сломлена. Кадры с официальной съемкой парада облетели весь мир. По Красной площади маршем прошли курсанты военных училищ, пехотинцы и моряки. После демонстрации многие участники отправились сразу на фронт — защищать Москву. Через время власти приняли решение внести 7 ноября в список «Дней воинской славы России».
Традиция празднования 7 ноября в СССР продолжалась вплоть до 1990 года. Тогда страна находилась в глубоком кризисе, а официальные мероприятия, посвященные Октябрьской революции, не проводились. Антисоветские настроения усиливались, и в скором времени 8 ноября вновь стало рабочим днем.
А в 1996 году новую трактовку получила и сама дата 7 ноября. По указу президента Бориса Ельцина Россия стала отмечать вместо Дня Октябрьской революции День согласия и примирения. Следует признать, что новый праздник не прижился и с 2005 года стал обычным рабочим днем.
Проведенный в 2008 году социологический опрос выявил, что 36% россиян все еще считают 7 ноября праздником. Свой ответ респонденты этой категории аргументировали тем, что необходимо уважать ценности предыдущих поколений и что многие достижения эпохи СССР прошли под знаком Октябрьской революции. В то же время 50% молодых респондентов в возрасте 20—30 лет назвали годовщину революции пережитком прошлого.
Но время расставило приоритеты. Указом Президента РФ Владимира Путина 7 ноября внесли в список памятных дат России.
При этом в других государствах бывшего СССР судьба праздника сложилась по-разному. В Беларуси и Кыргызстане 7 ноября продолжают отмечать на государственном уровне. Разнятся формулировки: в Минске Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко празднуют День Октябрьской революции, а в Бишкеке — День истории и памяти предков. Остальные республики бывшего СССР с обретением независимости вычеркнули дату из календаря.
Другие праздничные и выходные дни в ноябре 2024 года
В ноябре 2024 года россиян ожидают девять выходных: четыре воскресенья и субботы, а также один праздник — День народного единства 4 ноября.
Стоит отметить, что суббота 2 ноября будет рабочим днем. Постановлением правительства выходной день с нее перенесли на 30 апреля, из-за чего майские каникулы стали длиннее. При этом продолжительность предпраздничного дня по закону сокращена на один час.
Список источников.
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024).
2. Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году».
3. Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1918. № 87—88. Ст. 905.
4. Постановление Президиума ЦИК СССР от 26.10.1927 (с изм. от 23.04.1928) «О праздничных днях, посвященных годовщине октябрьской революции, и об особых днях отдыха».
5. Указ Президента Российской Федерации от
6. Федеральный закон от 29.12.2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (последняя редакция).
7. 7 ноября по-прежнему праздник больше чем для трети россиян. Исследовательский центр портала SuperJob. 2008.
8. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
9. Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
10. Указ Президента Кыргызской Республики от 26.10.2017 УП № 231 «Об установлении Дней истории и памяти предков».
Автор: Максим Мешков