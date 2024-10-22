7 ноября 2024: выходной или рабочий день в России

Отдельно стоит отметить парад 7 ноября 1941 года, который прошел в сложнейших условиях первых месяцев Великой Отечественной войны. Фашисты находились в нескольких десятках километров от столицы, но руководство СССР наглядно продемонстрировало всему миру, что страна не сломлена. Кадры с официальной съемкой парада облетели весь мир. По Красной площади маршем прошли курсанты военных училищ, пехотинцы и моряки. После демонстрации многие участники отправились сразу на фронт — защищать Москву. Через время власти приняли решение внести 7 ноября в список «Дней воинской славы России».