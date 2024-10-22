В поселке Уральский возле сгоревшего дома усилят патрулирование

В понедельник, 21 октября, на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении патрулирования сгоревшего дома в поселке Уральский и территории возле него. Об этом сообщает глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.
«Сотрудники правоохранительных органов усилят наружные наряды для обеспечения сохранности имущества граждан в пострадавшем от пожара доме. Также поручил ограничить для посторонних доступ в первый подъезд — закрыть оконные и дверные проемы», — уточнил глава округа.
На данный момент специалисты проводят работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения и отопления.
Напомним, трагический случай произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральский Нытвенского округа. Во время пожара в многоквартирном деревянном доме погибли трое мальчиков 1, 3 и 5 лет. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».