В поселке Уральский возле сгоревшего дома усилят патрулирование

Напомним, трагический случай произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральский Нытвенского округа. Во время пожара в многоквартирном деревянном доме погибли трое мальчиков 1, 3 и 5 лет. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».