В Сети опубликовано фейковое видео от лица главы минобра Прикамья Кассиной

В видеоролике на несколько секунд показывают отрывок с самой Раисой Кассиной, а после него сразу запускают видеоряд с якобы существующей брошюре новой программы. Согласно видео, в процессе школьники якобы узнают, как общаться с военными, которые вернулись с фронта домой, а также избегать конфликтных ситуаций.