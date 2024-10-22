В Сети опубликовано фейковое видео от лица главы минобра Прикамья Кассиной

Видео с фейковым содержанием от лица главы министра образования Пермского края Раисы Кассиной было опубликовано в Сети, сообщает 59.RU.
Как рассказывает портал, ролик якобы от лица Кассиной был размещён в пермских социальных сетях и телеграм-каналах. На кадрах видео голос, похожий на голос министра, рассказывает о запуске новой программы «Солдат ребёнка не обидит».
В видеоролике на несколько секунд показывают отрывок с самой Раисой Кассиной, а после него сразу запускают видеоряд с якобы существующей брошюре новой программы. Согласно видео, в процессе школьники якобы узнают, как общаться с военными, которые вернулись с фронта домой, а также избегать конфликтных ситуаций.
В Министерстве образования Пермского края порталу 59.RU прокомментировали ситуацию и сообщили, что это дипфейк (видео, созданное с помощью нейросетей, в котором подделано изображение и голос человека).
Информационный проект по опровержению фейков «Лапша медиа» также подтвердил, что опубликованное видео является разработкой нейросетей. За основу было взято архивное видео 2023 года.