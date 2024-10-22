ХК «Динамо-Минск» проиграл 1:2 «Барысу» из Казахстана в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проиграл со счетом 1:2 «Барысу» из Казахстана в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2024 — 2025.
Во время игры, которая состоялась в понедельник, 21 октября, во время первого периода шайбу реализовал Крис Тирни из минского «Динамо». Однако во время второго периода счет удалось сравнять. А за 30 секунд до окончания игры хоккеисты «Барыса» забили еще одну шайбу и выиграли у «Динамо-Минск» со счетом 2:1.
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