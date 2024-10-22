Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХК «Динамо-Минск» проиграл 1:2 «Барысу» из Казахстана в матче КХЛ

ХК «Барыс» из Казахстана вырвал победу у минского «Динамо» за 30 секунд до окончания игры.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проиграл со счетом 1:2 «Барысу» из Казахстана в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2024 — 2025.

Во время игры, которая состоялась в понедельник, 21 октября, во время первого периода шайбу реализовал Крис Тирни из минского «Динамо». Однако во время второго периода счет удалось сравнять. А за 30 секунд до окончания игры хоккеисты «Барыса» забили еще одну шайбу и выиграли у «Динамо-Минск» со счетом 2:1.

Тем временем белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира.

Кстати, белорус в шутку направил на пенсионерку пистолет со словами «Руки вверх» и может сесть на три года.

Ранее мы писали, что Мисс Беларусь Элеонора Качаловская едет в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная»: «Беларусь на конкурс едет впервые!».