С 23 по 30 октября в Самаре пройдет The ART FILM FESTIVAL

Одним из главных героев выступает здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова в Самаре, получившее вторую жизнь как первый филиал Третьяковской галереи. В фильме, помимо Самары, рассказывается об опыте Ярославля, Калининграда, Сысерти и Егорьевска, который позволил преобразовать прошлое в будущее.