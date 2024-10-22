В мэрии Калининграда объяснили, почему «ничейную» технику не отдают на СВО

«Люди почти никогда не бросают свои машины, которые ещё на ходу, — сообщили в администрации, — люди избавляются таким образом от своего имущества, утилизировать цивилизованно которое им будет дороже. Более того, даже если автомобиль внешне выглядит ремонтопригодным, что на самом деле крайняя редкость, никто не скажет, каково его состояние на самом деле, как хорошо у него работают все важные внутренние системы. Не подведёт ли такой “подарок” своего нового владельца в самый ответственный момент. Брать такую ответственность на себя мы бы не стали».