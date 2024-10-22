Поезд Деда Мороза не приедет в Каменск-Уральский в 2024 году

В этот раз поезд Деда Мороза не приедет на Новый год в Каменск-Уральский. В маршруте главного сказочника страны значатся другие города Свердловской области. Об этом пишет портал KU66.RU.
В списке станций, которые в 2024 году посетит поезд Деда Мороза, оказались Екатеринбург-Пассажирский, куда состав прибудет 31 декабря, а также Нижний Тагил и Серов.
Отметим, что до 11 января 2025 года поезд Деда Мороза проедет из Тайшета до Великого Устюга больше 74 тысяч километров.
В составе Деда Мороза будут кукольный театр, вагон-ресторан, сказочная деревня и приемная хозяина поезда.