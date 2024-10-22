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Главные новости 22 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 22 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 октября 2024 года.

В Казани стартует XVI саммит БРИКС

Источник: РИА "Новости"

22 октября стартует саммит XVI БРИКС — ключевое событие российского председательства в организации. Участие в мероприятии примут 36 стран, шесть международных организаций, одним из гостей станет генсек ООН Гутерриш. Саммит впервые пройдет в формате «десятки» с учетом новых участников.

В Госдуме хотят увеличить в 6 раз штрафы УК за игнорирование жалоб

Источник: РИА "Новости"

Депутаты передадут на заключение в правительство РФ проект, предполагающий увеличение максимальной суммы взыскания с руководства УК до 30 тысяч рублей за бездействие в отношении жалоб собственников. Речь идет о жалобах на перебои с теплом или горячей водой, нарушения правил содержания дома.

Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы Единого государственного экзамена на следующий учебный год. Также, при сравнении с 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла.

МЧС предупредило об угрозе цунами для городов на Дальнем Востоке

Ведомство предупредило о риске подхода мощного цунами к 14 городам и десяткам населенных пунктов в трех регионах на Дальнем Востоке. Скорость, с которой волны могут обрушиться на побережье, может составить до 1 тыс. км/ч.

У Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака

Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ, у скандально известного американского кинопродюсера диагностировали хронический миелолейкоз. Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице.