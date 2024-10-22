Главные новости 22 октября 2024 года

Депутаты передадут на заключение в правительство РФ проект, предполагающий увеличение максимальной суммы взыскания с руководства УК до 30 тысяч рублей за бездействие в отношении жалоб собственников. Речь идет о жалобах на перебои с теплом или горячей водой, нарушения правил содержания дома.