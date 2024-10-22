Главные новости 22 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 октября 2024 года.
В Казани стартует XVI саммит БРИКС
22 октября стартует саммит XVI БРИКС — ключевое событие российского председательства в организации. Участие в мероприятии примут 36 стран, шесть международных организаций, одним из гостей станет генсек ООН Гутерриш. Саммит впервые пройдет в формате «десятки» с учетом новых участников.
В Госдуме хотят увеличить в 6 раз штрафы УК за игнорирование жалоб
Депутаты передадут на заключение в правительство РФ проект, предполагающий увеличение максимальной суммы взыскания с руководства УК до 30 тысяч рублей за бездействие в отношении жалоб собственников. Речь идет о жалобах на перебои с теплом или горячей водой, нарушения правил содержания дома.
Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы
Минпросвещения РФ установило минимальные баллы Единого государственного экзамена на следующий учебный год. Также, при сравнении с 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла.
МЧС предупредило об угрозе цунами для городов на Дальнем Востоке
Ведомство предупредило о риске подхода мощного цунами к 14 городам и десяткам населенных пунктов в трех регионах на Дальнем Востоке. Скорость, с которой волны могут обрушиться на побережье, может составить до 1 тыс. км/ч.
У Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака
По данным СМИ, у скандально известного американского кинопродюсера диагностировали хронический миелолейкоз. Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице.