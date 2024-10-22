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Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски об асфальте

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски из Гомеля об асфальте.

Источник: Комсомольская правда

В третьей игре осенней серии интеллектуального телеклуба «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 20 октября, знатоков обыграла телезрительница из Гомеля.

Команда Дениса Теплякова в третьей игре осенней серии обыграла телезрителей со счетом 6:5. Но начало игры было для знатоков неудачным. Волчок сразу же выбрал «Суперблиц».

За столом остался знаток Иван Борозняк. Первым прозвучал вопрос телезрительницы из Гомеля Светланы Санько:

«В 2018 году в одной из деревень индонезийской провинции Лампунг проложили асфальтированную дорогу. Что сделали местные детишки, прежде чем впервые пройтись по асфальту?».

Знаток ответил:

«Я предположу, что они решили попробовать асфальт, как они пробуют ногой воду: горячий он или не горячий».

Вот так дети разулись перед выходом на асфальт. Фото: кадр видео Первый канал

Ведущий озвучил правильный ответ:

«Чтобы погулять по новой дороге местные дети просто разулись. Они сняли обувь, как перед входом в помещение принято в Азии. Берегли дорогу».

Телезрительница получит 100 тысяч российских рублей.

Ранее мы писали, что знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал вопрос белоруса из «13 сектора» лучшим за 23 года.

А еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине.