Для строительства фермерского рынка под Калининградом разрешили вырубить 58 деревьев. Торговый комплекс появится в посёлке Холмогоровка. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Зеленоградска.
Вырубку проведут на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Территория общей площадью 2,8 гектара располагается на пересечении дорог на Зеленоградск и Светлогорск. На участке спилят дубы, липы, ивы, клёны, берёзы, вязы, тополя и другие деревья.
Порубочный билет выдали ООО «Аграрная инвестиционная компания». Компенсационная стоимость составила более одного миллиона рублей. Взамен вырубленных растений на участке высадят 50 деревьев.
В июне под Калининградом разрешили построить трёхэтажный фермерский рынок. Общая площадь здания составит 5,2 тысячи квадратных метров. В апреле проект фермерского рынка в Холмогоровке получил положительное заключение экспертизы.