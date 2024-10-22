Для строительства фермерского рынка под Калининградом разрешили вырубить 58 деревьев

Вырубку проведут на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Территория общей площадью 2,8 гектара располагается на пересечении дорог на Зеленоградск и Светлогорск. На участке спилят дубы, липы, ивы, клёны, берёзы, вязы, тополя и другие деревья.