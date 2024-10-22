Хабаровский хоккейный клуб «Амур» расстался с одним из тренеров

Руководство хоккейного клуба «Амур» приняло решение расторгнуть контракт с тренером нападающих Евгением Фёдоровым, который перешел к дальневосточникам из новокузнецкого «Металлурга». В своей должности в стане «тигров» он не проработал и четырех месяцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы благодарим Евгения Юрьевича за работу и желаем успехов, — коротко прокомментировали в пресс-службе хабаровской команды.
В тренерский штаб дальневосточного клуба 43-летний специалист пришел в начале июля и должен был наладить работу с нападающими и игрой в большинстве. Но как показала последняя домашняя серия «тигров», игра в большинстве у клуба не идет — хабаровчане выиграли только одну игру из четырех, а до этого на выезде дважды проиграли нижнекамскому «Нефтехимику». При этом «Амур» стал лучшей командой КХЛ по игре в меньшинстве.
Сейчас подопечные Андрея Мартемьянова занимают предпоследнюю строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.