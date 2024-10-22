Хабаровский хоккейный клуб «Амур» расстался с одним из тренеров

В тренерский штаб дальневосточного клуба 43-летний специалист пришел в начале июля и должен был наладить работу с нападающими и игрой в большинстве. Но как показала последняя домашняя серия «тигров», игра в большинстве у клуба не идет — хабаровчане выиграли только одну игру из четырех, а до этого на выезде дважды проиграли нижнекамскому «Нефтехимику». При этом «Амур» стал лучшей командой КХЛ по игре в меньшинстве.