На скале Двух братьев в пригороде Хабаровска восстановлен особый режим

Как рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, одна из организаций, которая проводит на сопке тренировки, натянула к скале трос для восхождений, а на вершине установила металлическую арт-фигуру. Как оказалось, делать это без согласования с администрацией Хабаровского района было нельзя.