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На скале Двух братьев в пригороде Хабаровска восстановлен особый режим

Природоохранная прокуратура заставила убрать с сопки посторонние объекты.

Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровском районе природоохранная прокуратура добилась восстановления особого статуса расположенной в пригороде краевой столицы сопки Двух братьев. Это популярное место тренировок у начинающих альпинистов. Скала, лёгкая для восхождений. К ней приезжает много любителей спорта и активного отдыха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, одна из организаций, которая проводит на сопке тренировки, натянула к скале трос для восхождений, а на вершине установила металлическую арт-фигуру. Как оказалось, делать это без согласования с администрацией Хабаровского района было нельзя.

Сопка «Два брата» была впервые признана ландшафтным охраняемым природным объектом ещё в 1980 году решением Хабаровского райисполкома. Этот статус был подтверждён уже в наше время администрацией Хабаровского района, которая приняла соответствующее постановление № 728 в июле 2021 года.

— По постановлениям природоохранного прокурора юридическое и должностное лица организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима особо охраняемых природных территорий), — сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. — По результатам рассмотрения представления прокурора незаконные объекты демонтированы. Режим особо охраняемой природной территории восстановлен.

Прокуратура