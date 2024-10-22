На скале Двух братьев в пригороде Хабаровска восстановлен особый режим

В Хабаровском районе природоохранная прокуратура добилась восстановления особого статуса расположенной в пригороде краевой столицы сопки Двух братьев. Это популярное место тренировок у начинающих альпинистов. Скала, лёгкая для восхождений. К ней приезжает много любителей спорта и активного отдыха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, одна из организаций, которая проводит на сопке тренировки, натянула к скале трос для восхождений, а на вершине установила металлическую арт-фигуру. Как оказалось, делать это без согласования с администрацией Хабаровского района было нельзя.
Сопка «Два брата» была впервые признана ландшафтным охраняемым природным объектом ещё в 1980 году решением Хабаровского райисполкома. Этот статус был подтверждён уже в наше время администрацией Хабаровского района, которая приняла соответствующее постановление № 728 в июле 2021 года.
— По постановлениям природоохранного прокурора юридическое и должностное лица организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима особо охраняемых природных территорий), — сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. — По результатам рассмотрения представления прокурора незаконные объекты демонтированы. Режим особо охраняемой природной территории восстановлен.