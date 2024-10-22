Коренные жители Приморья пытаются оспорить границы национального парка

Удэгейская община коренных малочисленных народов Приморского края стремится оспорить часть территории национального парка ФГБУ «Национальный парк “Удэгейская легенда”. Об этом сообщил Telegram-канал “Примадвокатура”.
В понедельник, 21 октября, в Арбитражном суде Приморского края прошло заседание по иску, в котором родовая община Красноармейского района Приморья «Удэге Имана и Арму» потребовала признать незаконными два строения, расположенные на землях парка, освободить участок, снести дома и металлический контейнер, а также провести рекультивацию территории.
В сообщении также говорится, что община настаивает на приведении площади национального парка в соответствие с решением Верховного суда РФ от 2009 года. Судя по всему, именно в том решении 15-летней давности кроются истоки нынешнего разбирательства.
В 2009 году Арбитражный суд Приморского края признал недействительным распоряжение Правительства РФ от 2007 года № 745-р, которым почти 31 тысяча гектаров земли была включена в состав территории национального парка. Эти земли ранее были переданы общине «Удэге» в безвозмездное пользование. Национальный парк пытался оспорить это решение в Верховном суде, но получил отказ.
Теперь община требует восстановить их права на земли, так как для них это жизненно важно. Жители занимаются охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод, лесозаготовками и другими промыслами, которые напрямую зависят от доступа к тайге.