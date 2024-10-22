Эксперт Саржинский рассказал ростовчанам о худшем режиме для ноутбука

IT-эксперт назвал худший для ноутбука режим работы. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на специалиста Николая Саржинского. Он рассказал ростовчанам, что ноутбук нельзя размещать так, чтобы отверстия перекрывались, например во время работы лежа.