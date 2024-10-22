Эксперт Саржинский рассказал ростовчанам о худшем режиме для ноутбука

IT-эксперт назвал худший для ноутбука режим работы. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на специалиста Николая Саржинского. Он рассказал ростовчанам, что ноутбук нельзя размещать так, чтобы отверстия перекрывались, например во время работы лежа.
Причиной перегрева может стать недостаточно мощная система охлаждения. Еще одна причина — это способ эксплуатации ноутбука. Например, если использовать устройство лежа, то может закрываться отверстие выдува воздуха, за счет этого ноутбук может начать перегреваться.
— Необходимо учитывать срок эксплуатации ноутбука. Если регулярно не продувать устройство сжатым воздухом, со временем отсеки неизбежно забиваются пылью, что ведет к перегреву, — напомнил эксперт.
Специалист также напомнил о необходимости менять термопрокладки раз в три года.