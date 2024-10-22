Из них уже готовят деликатесы: Откуда в Азовском море появились рапаны, объяснил зоолог Сергей Дудкин

Ученые нашли в Азовском море гигантских хищных моллюсков рапанов, которые раньше всегда обитали в Черном море. О том, как они появились на Дону, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
РАСТЕТ КРУПНЕЕ И УПИТАННЕЕ.
Как уточнил Сергей Иванович, в Черном море рапаны появились в 1953—1954-х годах. И до конца 90-х моллюск основательно подъел там кормовую базу. Когда же объема пищи стало не хватать, моллюски совершили экспансию в Азовское море. Но смогли осуществить это только после того, когда в последнем повысился уровень солености воды до их комфортного обитания.
— Сначала рапаны проникли в Азовское море с южной части. Когда они появились в Керченском проливе, был организован промысел моллюска. И в течение пяти лет объемы его добычи увеличились с восьми до 2 500 тысяч тонн. При этом в Азовском море рапан находит хорошую кормовую базу, поэтому растет крупнее и упитаннее, чем в Черном.
Так как процесс осолонения Азовского моря продолжается, то этот хищный моллюск стал распространяться по всей его акватории. Здесь он уже самостоятельно размножается, откладывает кладки от 50 до 120 яиц в каждой из роговых трубочек. Из них развиваются личинки, которые разносятся течением. Потом рапан садится на дно. Там начинает искать себе пищу и уже существует как донный организм.
РАПАНЫ ЗАМЕНЯТ ЛЕЩА И СУДАКА.
— В данный момент рапан освоил всю акваторию Азовского моря, в том числе северное побережье. И даже западную и центральную часть Таганрогского залива.
Рапаны, по словам зоолога, представляют для человека большой интерес. Сейчас идет высокий спрос на мясо этого моллюска. Мясо добывается из его мускулистой ноги, которой он ползает по дну водоема. Из-за своих питательных свойств это мышечное образование сейчас широко используется в кулинарии для приготовления разных блюд.
— В скором времени рапаны заменят лещей и судаков в качестве промысла. Так как эти виды рыб перестают встречаться в Азовском море. Более того, с осолонением Азовского моря пошли на убыль запасы массовых видов рыб, на которых базировался судовой промысел. Это и бычки, и тюлька, и хамса. И вот как раз рапан может быть перспективным объектом замещающего промысла. То есть сможет обеспечить работу судовладельцам.