Из них уже готовят деликатесы: Откуда в Азовском море появились рапаны, объяснил зоолог Сергей Дудкин

— В скором времени рапаны заменят лещей и судаков в качестве промысла. Так как эти виды рыб перестают встречаться в Азовском море. Более того, с осолонением Азовского моря пошли на убыль запасы массовых видов рыб, на которых базировался судовой промысел. Это и бычки, и тюлька, и хамса. И вот как раз рапан может быть перспективным объектом замещающего промысла. То есть сможет обеспечить работу судовладельцам.