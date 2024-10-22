Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 2%

22 октября Роспотребнадзор озвучил свежую статистику заболеваемости простудой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю жители на 2% стали реже жаловаться на симптомы ОРВИ. При этом чаще всего у пациентов диагностируют риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус.