Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 2%

22 октября Роспотребнадзор озвучил свежую статистику заболеваемости простудой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю жители на 2% стали реже жаловаться на симптомы ОРВИ. При этом чаще всего у пациентов диагностируют риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус.
— Количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 26%. В области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон», — уточнили санитарные врачи.
Волгоградцам напоминают о вакцинации. Это самый эффективный способ защиты. Также стоит помнить о здоровом образе жизни: правильно питаться, соблюдать режим дня и заниматься физическими нагрузками.