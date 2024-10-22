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Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 2%

Волгоградцы на 26% стали реже болеть коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

22 октября Роспотребнадзор озвучил свежую статистику заболеваемости простудой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю жители на 2% стали реже жаловаться на симптомы ОРВИ. При этом чаще всего у пациентов диагностируют риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус.

— Количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 26%. В области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон», — уточнили санитарные врачи.

Волгоградцам напоминают о вакцинации. Это самый эффективный способ защиты. Также стоит помнить о здоровом образе жизни: правильно питаться, соблюдать режим дня и заниматься физическими нагрузками.

здоровье