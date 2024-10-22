В Омске сразу в двух колониях провели церемонии бракосочетания

В Омске в колониях № 7 и № 9 прошли церемонии бракосочетания. Двое заключенных связали себя узами брака со своими избранницами.
В исправительной колонии № 7 сочетались браком суженный Андрей и Елена. Торжество прошло в комнате для свиданий. В конце молодоженам вручили свидетельство о браке.
Вторая церемония бракосочетания прошла в исправительной колонии № 9. Здесь узами брака сочетались осужденный Анатолий и его избранница Ксения. Администрация колонии преподнесла молодоженам особенный подарок — длительное свидание.
Замначальника колонии № 7 Андрей Быков отметил, что такая практика положительно влияет на заключенных и позволяет им в будущем адаптироваться в социуме.