Самарцам показали, как будет выглядеть обновленный фонтан 40 лет Победы

Появились фотографии будущего вида фонтана 40 лет Победы в Великой Отечественной войне, который планируют комплексно отремонтировать. Их опубликовал член регионального штаба народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.
«Очень надеюсь, что задумка будет воплощена в полном объеме, так как рендеры очень красивые. Чаша будет видоизменена немного, но, мне кажется, это очень достойный, компромиссный вариант. Максимально сохраняется исторический вид и добавляется современность», — написал Сорокин.
Напомним, в Самаре объявили торги на ремонт фонтана, который находится в сквере на площади имени Героев 21-й Армии в Октябрьском районе. Его планируют отремонтировать за 250 миллионов рублей. Сейчас идет поиск подрядчика, победителя выберут 2 ноября. Компания должна будет выполнить условия контракта до 1 мая 2025 года.
Фонтан, расположенный в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой и пр. Ленина, давно нуждается в ремонте. В феврале этого года власти искали подрядчика на проектирование ремонта фонтана и благоустройство прилегающей территории. В сентябре к нему закрыли доступ, так как рабочие демонтировали насосное оборудование и клапаны.