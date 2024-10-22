Самарцам показали, как будет выглядеть обновленный фонтан 40 лет Победы

Фонтан, расположенный в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой и пр. Ленина, давно нуждается в ремонте. В феврале этого года власти искали подрядчика на проектирование ремонта фонтана и благоустройство прилегающей территории. В сентябре к нему закрыли доступ, так как рабочие демонтировали насосное оборудование и клапаны.