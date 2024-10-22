Совмин Беларуси определил виды деятельности для заключения договоров страхования. Это следует из постановления белорусского правительства № 768 от 18 октября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе указаны 15 видов деятельности, в которых у нанимателей будет возможность заключать договоры добровольного страхования жизни, а также дополнительной пенсии для своих сотрудников. Среди видов деятельности указаны строительство, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, автосервисы, физическая культура и спорт, организация отдыха и развлечений, все виды транспорта и ряд других.
Согласно постановлению, максимальный размер страховой суммы на одного сотрудника по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии за счет организации не может быть выше трех месячных минимальных зарплат на одного сотрудника в месяц.
Сказано, что все договоры, которые были заключены до вступления в силу новых требований (речь идет про 1 января 2025 года), будут действовать до окончания их срока. Отмечается, что это касается также видов деятельности, которые не попали в данный список. Однако вносить в них изменения, например, добавлять новых сотрудников, запрещено.
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