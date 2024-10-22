Совмин Беларуси определил виды деятельности для заключения договоров страхования

Сказано, что все договоры, которые были заключены до вступления в силу новых требований (речь идет про 1 января 2025 года), будут действовать до окончания их срока. Отмечается, что это касается также видов деятельности, которые не попали в данный список. Однако вносить в них изменения, например, добавлять новых сотрудников, запрещено.