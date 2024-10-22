Ночь 22 октября стала самой теплой в Петербурге за последние 16 лет

Ранее Колесов сообщил, что до конца недели в Северной столице будет облачно, ветрено и дождливо. К слову, до 21:00 22 октября городские власти объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной тому стал сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду. Жителей и гостей города на Неве призвали проявить особую осторожность при выходе из дома.