Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим повышенной готовности

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за активного циклона, который перемещается над регионом. Ночью и днём в среду, 23 октября, во Владивостоке и на большей территории края прогнозируется очень сильный дождь. Отмечается, что местами ветер усилится, достигая скорости 15−22 метра в секунду, с порывами до 25−30 метров в секунду в прибрежных районах и на мысах. Ожидается подъём уровня воды в реках на 10−50 сантиметров, а в отдельных местах — до 70 сантиметров.