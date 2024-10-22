Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. В крае объявлено штормовое предупреждение на среду, 23 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Во Владивостоке ожидается сильный дождь. Количество осадков за 12 часов составит 15−45 мм. Непогода будет сопровождаться сильным ветром. Его порывы во второй половине ночи и днем 23 октября могут достигать до 28 м/с.
«Сегодня состоялось заседание комиссии по ЧС Владивостока. Были приняты решения о функционировании системы РСЧС. Город к непогоде готов», — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Горожанам рекомендуют сократить использование электрических приборов, так как температура на улице достаточно низкая — 5−7 градусов тепла. Из-за сильного ветра нагрузка на электрические сети увеличится. Водителям необходимо отказаться от парковки в низменных местах, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре.
Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за активного циклона, который перемещается над регионом. Ночью и днём в среду, 23 октября, во Владивостоке и на большей территории края прогнозируется очень сильный дождь. Отмечается, что местами ветер усилится, достигая скорости 15−22 метра в секунду, с порывами до 25−30 метров в секунду в прибрежных районах и на мысах. Ожидается подъём уровня воды в реках на 10−50 сантиметров, а в отдельных местах — до 70 сантиметров.
Кроме того, управление образования Владивостока объявило свободное посещение школ в среду, 23 октября, из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.