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Почему в Петербурге искрят трамваи и чем еще чревата для них осень

В СПб ГУП «Горэлектротранс» объяснили, почему из-под колес трамваев в Петербурге сейчас иногда летят искры. А также предупредили водителей и пешеходов о другой сезонной особенности.

«Искрение происходит из-за листвы на путях, которая образует тонкую диэлектрическую пленку между колесом и рельсом, вследствие чего образуется электрическая дуга», — прокомментировали в пресс-службе предприятия видео, которое снял накануне читатель «Фонтанки». Трамвай № 36 проезжал Санкт-Петербургское шоссе, высекая снопы искр из-под колес. В «Горэлектротрансе» отметили, что в данном случае для пассажиров это явление опасности не представляет.

А вот другая особенность осени уже требует внимательности от всех участников движения. Из-за обилия листвы и изморози на путях возникает такое явление, как буксовый путь. Из-за него тормозной путь трамваев увеличивается, поэтому «Горэлектротранс» призывает водителей и пешеходов учитывать, что по осени рельсы становятся скользкими.

«Ежегодно в этот период проводятся профилактические мероприятия, практические занятия по выводу вагона из юза и тематические инструктажи для вагоновожатых с целью повышения их транспортной дисциплины», — добавили в ГЭТ.