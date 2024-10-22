Почему в Петербурге искрят трамваи и чем еще чревата для них осень

А вот другая особенность осени уже требует внимательности от всех участников движения. Из-за обилия листвы и изморози на путях возникает такое явление, как буксовый путь. Из-за него тормозной путь трамваев увеличивается, поэтому «Горэлектротранс» призывает водителей и пешеходов учитывать, что по осени рельсы становятся скользкими.