Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TWICE анонсировали мини-альбом Strategy

Южнокорейский герлз-бэнд TWICE выпустит 14-й EP «Strategy». Релиз пластинки намечен на 6 декабря.

Источник: Звук

Южнокорейский герлз-бэнд TWICE выпустит 14-й EP «Strategy». Релиз пластинки намечен на 6 декабря.

В своих соцсетях группа в качестве тизера опубликовала фотографию с краешком крыши фургона, из заднего окна которого чья-то рука показывает знак мира. Более подробная информация о студийнике появится позже.

Strategy станет вторым релизом TWICE в этом году после мини-альбома With YOU-th, вышедшего в феврале и возглавившего чарт Billboard 200. Недавно участница коллектива Цзыюй также дебютировала сольно с EP «abouTZU».