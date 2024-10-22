TWICE анонсировали мини-альбом Strategy

Южнокорейский герлз-бэнд TWICE выпустит 14-й EP «Strategy». Релиз пластинки намечен на 6 декабря.
В своих соцсетях группа в качестве тизера опубликовала фотографию с краешком крыши фургона, из заднего окна которого чья-то рука показывает знак мира. Более подробная информация о студийнике появится позже.
Strategy станет вторым релизом TWICE в этом году после мини-альбома With YOU-th, вышедшего в феврале и возглавившего чарт Billboard 200. Недавно участница коллектива Цзыюй также дебютировала сольно с EP «abouTZU».