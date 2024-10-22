«На берегу уже караулила стая собак»: на реке в Забайкалье спасли раненого лебедя

Река, прекрасный лебедь, а вокруг … стая бродячих собак. Незавидная участь ждала птицу, однако неравнодушный житель Читы пришел на помощь и позвонил в МЧС.
Специалисты выдвинули к реке Ингода вызволять пленника. Только вот это оказалось не так-то просто. Несмотря на крупную ледяную шугу (прим. ред. — внутриводный лед), лебедь пытался уплыть, улететь, никак не хотел идти в руки спасателей.
— Птицу снесло течением. Поэтому пришлось плыть за ним на лодках, настигли возле местечка Каменушка. Использовали сачки и даже квадрокоптер, чтобы направить лебедя к берегу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Спустя полтора часа миссия все-таки удалась. Накинули сеть, подняли на борт и завернули в одеяло. Тут стало понятно, из-за чего он не мог улететь. Крыло было ранено, туда попал заряд дроби.
«МК в Чите» сообщает, что животное отвезли в городской зоопарк, там его поместили на карантин и оказали необходимую помощь. Сколько лет, и какого пола птица? Трудно сказать. Работники зоопарка думают, что около двух или трех лет.
К счастью, такой заплыв никак не отразился на его здоровье, так как организм птиц приспособлен к низким температурам. Однако если бы река успела заледенеть, то он бы уже не смог выжить.
— Зимовать он будет у нас. Крыло начинает заживать, хрящи срослись. Если сможет в будущем хорошо летать, то весной выпустим. Если нет — оставим с нашими лебедями. Так как птица краснокнижная, придется оформлять на него пакет документов через Минприроды и федеральный уровень, — рассказала первый заместитель директора зоопарка Наталья Бянкина.