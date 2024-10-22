«На берегу уже караулила стая собак»: на реке в Забайкалье спасли раненого лебедя

— Зимовать он будет у нас. Крыло начинает заживать, хрящи срослись. Если сможет в будущем хорошо летать, то весной выпустим. Если нет — оставим с нашими лебедями. Так как птица краснокнижная, придется оформлять на него пакет документов через Минприроды и федеральный уровень, — рассказала первый заместитель директора зоопарка Наталья Бянкина.