Хабаровчане смогут сэкономить при продаже унаследованных квартир

Сейчас не платить НДФЛ при продаже недвижимости имеют право собственники, которые владеют ею более пяти лет. Если это единственное жилье, или оно было завещано, приватизировано, подарено, получено по договору ренты, продать без уплаты НДФЛ его можно через три года.