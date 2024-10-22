Хабаровчане смогут сэкономить при продаже унаследованных квартир

Депутаты хотят понизить минимальные сроки владения недвижимостью, по истечении которых ее можно продать без уплаты подоходного налога, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Сейчас не платить НДФЛ при продаже недвижимости имеют право собственники, которые владеют ею более пяти лет. Если это единственное жилье, или оно было завещано, приватизировано, подарено, получено по договору ренты, продать без уплаты НДФЛ его можно через три года.
Авторы законопроекта предлагают снизить эти сроки. Для недвижимости, приобретенной по договору купли-продажи, — до трех лет, для унаследованной или подаренной членом семьи — до одного года, в остальных случаях — до двух лет.
Квартиры, которые люди даже не сдают, пустуют годами в ожидании пятилетнего срока.
— Некоторые граждане, чтобы не платить налог, вынуждены ждать несколько лет, в том числе получив по наследству жилье. Пусть продают, деньги вкладывают в другое жилье, вкладывают в приобретение, то есть вкладывают в экономику, — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.