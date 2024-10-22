«От этого ей больнее всего…»: Старенькая воспитательница попала в приют, потому что оказалась не нужна троим детям

Надежда Дмитриевна Дроботова лишилась во время пожара всего имущества и теперь живет в социальном приюте. К сожалению, никто из троих детей так и не забрал к себе пожилую мать…
«КАК ЖЕ Я ОБ ЭТОМ ЖАЛЕЮ!».
Надежда Дмитриевна 47 лет прожила в Ростове. Работала воспитателем в детском саду и продавцом в магазине. Вырастила дочь и двоих сыновей.
— Три года назад дочь уговорила меня продать квартиру и купить домик в сельской местности. Она загорелась идеей вести хозяйство и продавать натуральные продукты, — вспоминает пенсионерка.
Несмотря на сомнения, Надежда Дмитриевна решила поддержать родного человека, впрочем, как делала это всегда. Она продала ростовское жилье и приобрела домик в одном из хуторов Азовского района. Его присмотрела дочь.
— Как же я сейчас об этом жалею!
Дочь разводила коз, кур, даже теленка купила. Но продажа домашних яиц и молока приносила копейки. В конце концов, ей надоело возиться с домашним хозяйством, и она уехала обратно в Ростов.
«МАМА, ПОЖАР, БЕГИ!».
В доме остались жить Надежда Дмитриевна, ее младший сын и его гражданская жена.
— 25 сентября в нашем доме случился пожар. В одной из комнат была неисправна розетка: она все время искрила. В тот день от нее загорелся диван и стоявшие рядом бутылки с лаком для мебели — я как раз обновляла старые табуретки.
Первыми пламя заметили сын с невесткой. Они крикнули «Мама, пожар, беги!» и выскочили на улицу. Надежда Дмитриевна — следом. Но пока выбиралась — сильно обожгла руку.
— Огонь шел за мной по пятам. Я выбежала из дома босиком и упала на землю.
Сын вызвал пожарных. Пламя потушили, но почти все имущество сгорело — документы, телевизор, стиральная машинка…
ПРИЮТИЛ СОСЕД.
Сын с сожительницей почти сразу же после ЧП поселились на базе отдыха в Павло-Очаковской косе — там мужчина трудился разнорабочим. Надежду Дмитриевну на время приютил сосед.
— Я прожила у него неделю, а потом обратилась в местную администрацию — с просьбой выделить жилье. Все-таки сосед мне посторонний человек: он и так проявил доброту, зачем же садиться ему на шею!
Глава сельского поселения договорилась, чтобы погорелицу приняли в Александрийский приют для женщин. Здесь Надежде Дмитриевне предоставили отдельную комнату, бесплатное питание, одежду и купили лекарства. Вот только самочувствие и эмоциональное состояние пенсионерки оставляют желать лучшего. Иногда она даже не может спуститься в кухню к ужину из-за слабости.
Большую часть времени пожилая женщина просто лежит в постели в глубокой депрессии. Несколько раз ей приходилось вызывать «скорую помощь».
— Никто из троих детей мать не забирает, — рассказали сотрудники центра. — И, видно, что от этого ей больнее всего….