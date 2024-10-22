Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядовитой «отравой» кишит партия всеми любимой «вкуснятинки» в Приморье

Пробы от двух партий общим весом 49,3 тонны были отобраны во Владивостоке.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» выявил превышение содержания мышьяка в северной креветке и шейке креветки из Магаданской области. Данный факт был подтвержден в результате проверки образцов продукции, отобранных государственным инспектором во Владивостоке от двух партий общим весом 49,3 тонны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Исследования проводились на наличие различных показателей, включая токсичные элементы и радионуклиды. Из результатов анализов стало известно, что массовая доля мышьяка в образцах креветки достигает 9,52 мг/кг, а в шейке креветки — 7,79 мг/кг. Эти показатели значительно превышают предельно допустимый уровень в 5 мг/кг.

Выявленное нарушение было занесено в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста».

Напомним, в Приморье Россельхознадзор выявил нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе во Владивосток партии варено-мороженой креветки из Китая общим весом 75 тонн. Движение товара было остановлено.

здоровье