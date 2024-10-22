ГПК: въезда в ЕС из Беларуси ожидают 1070 грузовиков

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный — «Каменный Лог»), его контрольные службы оформили только 43 из 500 авто, т.е. 9% транспорта от нормы, рассказали в ГПК.



Самый загруженный маршрут проходит через литовский «Шальчининкай» («Бенякони»). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 445 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 47% фур от нормы.



Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 370 грузовиков. На территорию Латвии проследовало 47% автомобилей.



За сутки перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») очередь авто увеличилась на 35 единиц. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 33% легковушек от нормы.