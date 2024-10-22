В этом году поезд Деда Мороза не приедет в Пермь

В этом году проект «Поезд Деда Мороза» минует Пермский край. Пермяки останутся без новогоднего представления от главного героя зимнего праздника. Информация об этом содержится на сайте проекта.
Организаторы проекта опубликовали список городов, куда заедет Дед Мороз этой зимой. В списке отсутствует Пермский край. Пермяки уже успели поделиться грустными комментариями на этот счет в социальных сетях: «Жаль, что Перми нет, сын с конца лета спрашивал, когда приедет поезд», — пишет одна из подписчиц сообщества.
В этом году Дед Мороз посетит 63 города — от Тайшента до Великого Устюга. В прошлом году программа была шире — поезд посетил 80 точек. Он заглянул в Пермь, Верещагино и Чусовой.
«В этом году волшебное путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали — города Тайшет. Также мы посетим города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части нашей страны. Не обойдется без новых маршрутов: если погода не станет нам преградой, то мы отправимся с Дедушкой Морозом на остров Сахалин», — написали организаторы проекта.