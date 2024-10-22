В этом году поезд Деда Мороза не приедет в Пермь

«В этом году волшебное путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали — города Тайшет. Также мы посетим города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части нашей страны. Не обойдется без новых маршрутов: если погода не станет нам преградой, то мы отправимся с Дедушкой Морозом на остров Сахалин», — написали организаторы проекта.