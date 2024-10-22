Учащаяся колледжа из Барановичей обратилась в КГК из-за места в общежитии. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В сообщении сказано, что комитетом госконтроля по Минской области рассматривалось обращение, касающееся непредоставления места в общежитии несовершеннолетней учащейся из Барановичей, которая учится в одном из колледжей Минска.
В ведомстве пояснили, что при учете того, что несовершеннолетняя из многодетной семьи, то, согласно законодательству, ей должно быть предоставлено место в общежитии.
«В результате проблемная ситуация разрешена. Учащейся выделено место в общежитии», — уточнили в Комитете госконтроля.
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