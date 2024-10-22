В Ростове с начала года зарплата водителей автобусов выросла от 27% до 46%

В Ростове с начала 2024 года средняя зарплата водителей общественного транспорта увеличилась от 27% до 46%, сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города со ссылкой на данные городского департамента транспорта.
— Рост средней заработной платы водителей с начала 2024 года составил от 27% до 46%, — сообщили в городской администрации.
При этом сейчас средняя зарплата водителей автобусов составляет 80,3 тыс рублей, троллейбусов — 60,3 тыс рублей, трамваев — 62,7 тыс рублей.
На данный момент, по данным городских властей, в Ростове от нормы 2118 водителей общественного транспорта не хватает 1083 работников. Таким образом дефицит кадров составляет более 50%.
В частности, не хватает 990 водителей автобусов, 50 — троллейбусов, 43 — трамваев.
— В период с 1 января 2024 года по 1 октября 2024 года, по данным транспортных компаний города Ростова-на-Дону, уволилось 303 водителей, из них: автобусов — 273 чел.; троллейбусов — 21 чел.; трамваев — 9 чел.
За это же время в транспортные компании приняли на работу 337 водителей. Среди них — 320 водителей автобусов. Троллейбусов — 10, трамваев — 7.