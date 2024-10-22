В Омской области на границе с Казахстаном изъяли чемодан с бараниной и корм

Оказалось, из Омска в Петропавловск пытались вывезти 200 килограмм кошачьего корма, который не имел нужных сертификатов. Также обнаружили чемодан с мясом. В нём было 40 килограмм баранины, которую пытались вывезти из с. Косенбай (Казахстан) в Омск без ветеринарных документов.