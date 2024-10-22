В Омской области на границе с Казахстаном изъяли чемодан с бараниной и корм

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило, что на границе с Казахстаном обнаружили корм для кошек и чемодан с бараниной.
Оказалось, из Омска в Петропавловск пытались вывезти 200 килограмм кошачьего корма, который не имел нужных сертификатов. Также обнаружили чемодан с мясом. В нём было 40 килограмм баранины, которую пытались вывезти из с. Косенбай (Казахстан) в Омск без ветеринарных документов.
Ранее мы сообщали, что несуществующие сорта клубники распространяли через интернет в Омской области. Продавали клубнику, чьи сорта не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.