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В Омской области на границе с Казахстаном изъяли чемодан с бараниной и корм

У продукции не было нужных документов.

Источник: Аргументы и факты

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило, что на границе с Казахстаном обнаружили корм для кошек и чемодан с бараниной.

Оказалось, из Омска в Петропавловск пытались вывезти 200 килограмм кошачьего корма, который не имел нужных сертификатов. Также обнаружили чемодан с мясом. В нём было 40 килограмм баранины, которую пытались вывезти из с. Косенбай (Казахстан) в Омск без ветеринарных документов.

Ранее мы сообщали, что несуществующие сорта клубники распространяли через интернет в Омской области. Продавали клубнику, чьи сорта не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.