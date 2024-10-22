Певица Глюкоза оштрафована за наркотики после скандала в Красноярске

Они заподозрили ее в употреблении наркотиков.
Глюкоза отказалась пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения. В итоге суд признал ее виновной в употреблении наркотиков без назначения врача и оштрафовал на 5000 рублей.
При вынесении решения суд учел, что у певицы есть дети.
Ранее Чистякова-Ионова вызвала бурю негатива после выступления в Красноярске. Ей даже пришлось сменить сценическое имя, которое не особо отливается от прежнего. Она была Глюк’oZой, а стала Глюкозой.