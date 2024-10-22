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Певица Глюкоза оштрафована за наркотики после скандала в Красноярске

В аэропорту Шереметьево певицу Глюкозу (Наталию Чистякову-Ионову) остановили сотрудники правоохранительных органов.

Они заподозрили ее в употреблении наркотиков.

Глюкоза отказалась пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения. В итоге суд признал ее виновной в употреблении наркотиков без назначения врача и оштрафовал на 5000 рублей.

При вынесении решения суд учел, что у певицы есть дети.

Ранее Чистякова-Ионова вызвала бурю негатива после выступления в Красноярске. Ей даже пришлось сменить сценическое имя, которое не особо отливается от прежнего. Она была Глюк’oZой, а стала Глюкозой.

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