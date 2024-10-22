Учеников трёх школ Перми возмутила установка камер в туалетах учреждения

Ученики трёх школ в Перми возмутили установкой камер в туалетах учреждения.
21 октября в телеграм-каналах были опубликованы фотографии из пермских школ. На снимках было заметно висящие в углу камеры наблюдения. По словам авторов публикаций, устройства были установлены в школьных туалетах. В постах также сообщалось, что детей возмутило такое решение школьных администраций.
«Ученики двух пермских школ № 116 и № 42 обвинили руководство в нарушении прав на частную жизнь. В туалетах они обнаружили камеры видеонаблюдения», — сообщил канал «Пермь ЧП и ДТП».
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об установке камер в туалетах пермских школ в администрации города. В мэрии подтвердили, что устройства действительно поставили в трёх учреждениях.
«Камеры видеонаблюдения в школах № 42, № 77, № 116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь», — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми.
«В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки», — добавили perm.aif.ru в мэрии.
Ранее сайт perm.aif.ru уже рассказывал о другом случае, связанном с контролем курения вейпов в одном из пермских учреждений. Как стало известно корреспонденту perm.aif.ru, 8 октября в гимназии № 2 учеников шестого класса заметили с одноразовым курительным устройством. По словам детей, после этого их заставили писать объяснительные. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.