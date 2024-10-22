Учеников трёх школ Перми возмутила установка камер в туалетах учреждения

Ранее сайт perm.aif.ru уже рассказывал о другом случае, связанном с контролем курения вейпов в одном из пермских учреждений. Как стало известно корреспонденту perm.aif.ru, 8 октября в гимназии № 2 учеников шестого класса заметили с одноразовым курительным устройством. По словам детей, после этого их заставили писать объяснительные. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.