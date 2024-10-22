Созданы катализаторы для нефтяной отрасли на основе 3D-печати

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Института катализа СО РАН с помощью 3D-принтера создали катализаторы в виде блоков на основе оксида алюминия. Они могут эффективно применяться в гидропроцессах в сферах нефтепереработки и нефтехимии, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Гидропроцессы в нефтяной отрасли необходимы для очистки сырья и топлива от лишних примесей — удаления серы, азоты, кислорода, металлов. В нефтехимии гидропроцессы нужны для получения индивидуальных веществ из более узких фракций. Для гидропереработки используют катализаторы на основе оксида алюминия. Обычно для этих целей используются гранулы, их недостаток в том, как они укладываются в реакторе. Это приводит к неоднородности слоя и диффузии в нем.
«Специалисты ФИЦ “Институт катализа СО РАН” разработали технологию создания блочных катализаторов на основе оксида алюминия с помощью 3D-печати. Эти катализаторы отличаются улучшенными диффузионными характеристиками, высокой прочностью и теплообменными свойствами, и могут эффективно применяться в гидропроцессах в сферах нефтепереработки и нефтехимии», — сообщили в пресс-службе.
Ученые разработали технологию получения прочного блочного носителя. Они печатают полимерные шаблоны из пластика на 3D-принтере, затем заполняют форму пастой из оксида алюминия — пластик выгорает при прокаливании, и получается нужный блок. Такие блоки должны обладать оптимальным количеством пор, чтобы конечная структура была прочной.
«Технология позволяет получать катализаторы любых форм, в том числе сложных и неправильных, со строго заданной внутренней структурой каналов, по которым может беспрепятственно протекать газ или жидкость. Они не уступают в устойчивости аналогичным гранулированным, но могут давать выигрыш за счет улучшения массо- и теплопереноса», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Всеволода Вдовиченко. Разработанная методика синтеза позволяет создавать другие структуры, например, пластины или блоки с различной формой каналов, и расширять спектр их применения — катализаторы газофазных и жидкофазных реакций нефтехимии, сорбенты.