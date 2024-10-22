Созданы катализаторы для нефтяной отрасли на основе 3D-печати

Гидропроцессы в нефтяной отрасли необходимы для очистки сырья и топлива от лишних примесей — удаления серы, азоты, кислорода, металлов. В нефтехимии гидропроцессы нужны для получения индивидуальных веществ из более узких фракций. Для гидропереработки используют катализаторы на основе оксида алюминия. Обычно для этих целей используются гранулы, их недостаток в том, как они укладываются в реакторе. Это приводит к неоднородности слоя и диффузии в нем.