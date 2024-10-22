В Таганроге директора спортивной школы отправили под домашний арест

В Ростовской области директора одной из спортивных школ Таганрога взяли под домашний арест в связи с подозрением в мошенничестве. Эту информацию 22 октября подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Таганрогский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 14 декабря 2024 года, — сообщили в инстанции.
Предварительно, уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Добавим, подозреваемая — заслуженный мастер спорта. Финалистка Олимпийских игр в Барселоне (1992 год), Атланте (США) (1996 год) и Сиднее (Австралия) (2000 год). Ученное звание не имеет.