Ростовские вузы вошли в топ университетов стран БРИКС

Эксперты отметили Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, Ростовский государственный медицинский университет. Они попали в две группы соответственно: от 101 до 125 места и от 301 до 350 места. Всего в списке 825 учебных заведений.
Составляя рейтинг, члены ассоциации не опирались на репутацию вузов. Их интересовали данные, расположенные на официальных сайтах, в источниках национальных органов власти и в международных источниках, признанных независимыми.
Оценку формировали с опорой на 17 критериев. Учитывали, в частности, количество побед обучающихся в вузе на международных студенческих олимпиадах, долю вуза в общем объеме научных публикаций страны, глобальную и национальную цитируемость научных работ, отношение бюджета вуза к количеству студентов.
Чаще всего в рейтинге встречаются университеты Китая (207 учреждений), России (161 учреждение), Индии (93 учреждения). Также учитывались вузы Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР.