Глава Башкирии оценил «на троечку» пуск отопления в домах республики

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона прокомментировал большое количество жалоб на подачу отопления. Напомним, тепло в многоэтажках по всей республике стали давать в начале октября, но и после этого в соцсетях у Радия Хабирова жители еще долго жаловались на холодные батареи. Такие сообщения были зарегистрированы, в том числе, в прошлые выходные.
О том, как обстоят дела на понедельник, 21 октября, в своем докладе сообщила и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова. По данным министерства, в республике с 7 по 20 октября в девяти домах проходили аварийные отключения отопления. Их устранили в отведенный для этого срок, но 364 жителя многоэтажек провели целый день с холодными батареями.
— К центральному отоплению подключены все многоквартирные дома и все объекты социального значения. Система отопления инертна, ликвидация воздушных пробок иногда занимает время, в особенности, когда дома нет жителей верхних этажей. Поэтому, конечно же, были жалобы, наибольшее количество от жителей города Уфы — 65% от общего количества. Следующим идет Стерлитамак — 11%, затем Нефтекамск — 6%, Мелеуз — 4% и так далее, — доложила Ирина Голованова.
И.о. министра ЖКХ подчеркнула, что на время пуска отопления во всех районах Башкирии организовали работу слесарей в две смены, а ресурсоснабжающие организации «вышли на ускоренные параметры». При этом, жалобы на холодные батареи в домах до сих пор не прекратились. В минувшее воскресенье, 20 октября, было зарегистрировано 47 таких сообщений.
Ситуацию с жалобами на отопление прокомментировал глава республики Радий Хабиров.
— История повторилась, я, так понимаю, было достаточно много жалоб жителей на отопление, в Уфе в том числе. В целом, работа «на троечку» сделана. Потому что достаточно много было [времени на подготовку] и люди справедливо обижаются, холодно было, — высказался Хабиров.