Глава Башкирии оценил «на троечку» пуск отопления в домах республики

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона прокомментировал большое количество жалоб на подачу отопления. Напомним, тепло в многоэтажках по всей республике стали давать в начале октября, но и после этого в соцсетях у Радия Хабирова жители еще долго жаловались на холодные батареи. Такие сообщения были зарегистрированы, в том числе, в прошлые выходные.