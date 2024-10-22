Владельцев домашних собак в Приморье призывают пройти бесплатную регистрацию. Процедура проводится на станциях по борьбе с болезнями животных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Четвероногих нужно регистрировать, как только им исполняется три месяца. Данная процедура обязательна для всех, размер и порода животного на нее не влияют. Об этом сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края.
Как уточнил руководитель инспекции Станислав Крушинский, сама регистрация бесплатная. Владелец собаки оплачивает только чип стоимостью от 500 рублей.
Напомним, во Владивостоке владельцев собак, которые не используют поводок во время выгула, столкнулись с административными мерами.