Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут автобуса А-56 изменен в Нижнем Новгороде

Закрыт участок дороги по Молодежному проспекту.

Движение транспорта в районе дома № 39 по проспекту Молодежному (в направлении проспекта Ленина) приостановлено в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня из-за ремонта, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

Движение автобусов маршрута А-56 в направлении Красного Сормова будет организовано по улицам Безводной, Ореховской, Патриотов, Космической, Мончегорской, Толбухина, Спутника, Красноуральской, проспекту Молодежному.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что жители Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня могут использовать геолокацию для оплаты проезда.