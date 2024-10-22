Маршрут автобуса А-56 изменен в Нижнем Новгороде

Движение транспорта в районе дома № 39 по проспекту Молодежному (в направлении проспекта Ленина) приостановлено в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня из-за ремонта, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Движение автобусов маршрута А-56 в направлении Красного Сормова будет организовано по улицам Безводной, Ореховской, Патриотов, Космической, Мончегорской, Толбухина, Спутника, Красноуральской, проспекту Молодежному.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что жители Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня могут использовать геолокацию для оплаты проезда.