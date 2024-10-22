Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения сироты под Новосибирском

В Новосибирской области в одном из образовательных учреждений группа студентов избила сироту. По некоторым данным, нападавшие могут быть связаны с одним из запрещённых в России криминальных движений.
В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту произошедшего по статье 293 УК РФ (халатность).
Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад.
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