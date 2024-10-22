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В Новосибирске на конечной остановке установят модуль для отдыха водителей

Там появятся комната для приема пищи и туалеты.

Источник: Комсомольская правда

На одной из остановок в Новосибирске планируют установить модуль, где водители общественного транспорта смогут отдохнуть. Он появится на улице Станиславского. Там оборудуют комнату для приема пищи и туалеты.

— В рамках пилотного проекта мы одну конечную остановочную площадку будем оборудовать индивидуальным модулем, который будет включать санузел, пункт приема пищи, пункт отдыха для водителей подвижного состава, — сообщил на оперативном совещании мэрии города руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев.

Модуль планируют установить до конца 2024 года. Если проект покажет окажется удачным, подобные постройки появятся и на других остановках.