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Климатолог Иошпа: в Ростовской области не стоит ждать бабьего лета

В Ростовской области после небольшого потепления снова похолодает. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на климатолога Александра Иошпу.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +12°

Климатолог отметил, что в Ростовской области с середины недели ожидается заток тепла, но продержится он всего дня два и обеспечит дневную температуру в районе +12 +14 градусов.

Затем в донской регион снова вернется похолодание и дожди. По северу Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах возможны заморозки и на почве, и в воздухе.

По словам Иошпы, погода в Ростовской области меняется из-за циркуляции атмосферы, теплеет из-за затока воздуха с юга-запада.

При этом бабьего лета в Ростовской области уже не будет, считает эксперт.