Климатолог Иошпа: в Ростовской области не стоит ждать бабьего лета

Климатолог отметил, что в Ростовской области с середины недели ожидается заток тепла, но продержится он всего дня два и обеспечит дневную температуру в районе +12 +14 градусов.
Затем в донской регион снова вернется похолодание и дожди. По северу Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах возможны заморозки и на почве, и в воздухе.
По словам Иошпы, погода в Ростовской области меняется из-за циркуляции атмосферы, теплеет из-за затока воздуха с юга-запада.
При этом бабьего лета в Ростовской области уже не будет, считает эксперт.