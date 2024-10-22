Губернатор Кожемяко сказал, какой категории приморцев сегодня надо помогать

Форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» открылся во Владивостоке. Мероприятие проводится под председательством уполномоченного по правам ребенка при Президенте России Марии Львовой-Беловой. Поддержали форум полпредство и правительство Приморского края.
В рамках форуме специалисты из органов опеки и социальной защиты со всего Дальневосточного округа обсуждают важные вопросы по сохранению семьи, уменьшению число детей-сирот. Участники поделятся интересными практиками в этих вопросах в ходе заседаний и панельных секций. Всего запланировано в России 8 подобных рабочих встреч. Владивосток стал первым, где такой событие произошло.
Как рассказала Мария Львова-Белова, сейчас во всех регионах России проводится инспекция системы профилактики социального сиротства. Её результаты будут к 1 июля доложены Президенту России Владимиру Путину. Лучшие практики будут рекомендованы для внедрения повсеместно. Главная цель работы — максимально стараться сохранить семьи. В идеале снизить на 25% количество детей, переданных на воспитание в специализированные учреждения.
Сейчас работа с сиротами в Приморском крае. Только за три последних года более 1200 детей-сирот обрели новый дом или приемную семью.
Глава края при этом обратил внимание на другой важный аспект, над которым надо работать и на федеральном, и на краевом уровне. Уделять внимание детям, чьи отцы отдали жизни за Родину, участвуя в специальной военной операции.
«Дети участников СВО не входят в категорию детей-сирот, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье. Люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны того, чтобы их дети были благополучны. У нас сейчас немного другой подход — чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а тот человек, который отдал жизнь за Родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья. Да, есть военная ипотека, но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными. Поэтому, мне кажется, на форуме нужно затронуть и этот вопрос», — предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко.