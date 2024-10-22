Губернатор Кожемяко сказал, какой категории приморцев сегодня надо помогать

«Дети участников СВО не входят в категорию детей-сирот, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье. Люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны того, чтобы их дети были благополучны. У нас сейчас немного другой подход — чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а тот человек, который отдал жизнь за Родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья. Да, есть военная ипотека, но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными. Поэтому, мне кажется, на форуме нужно затронуть и этот вопрос», — предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко.