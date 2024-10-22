Школьница из Зеленогорска попала на федеральный канал

Также София поделилась восторженными эмоциями от того, как год назад в Москве проводила экскурсию президенту Владимиру Путину и представляла Красноярский край на Международной выставке-форуме «Россия». Свой поучительный рассказ о родном регионе и его достопримечательностях девочка повторила в эфире.