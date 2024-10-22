Школьница из Зеленогорска попала на федеральный канал

Сегодня утром на передаче «Доброе утро, малыши!» 10-летняя артистка София Завирюха спела песню «Я лечу к мечте».
Также София поделилась восторженными эмоциями от того, как год назад в Москве проводила экскурсию президенту Владимиру Путину и представляла Красноярский край на Международной выставке-форуме «Россия». Свой поучительный рассказ о родном регионе и его достопримечательностях девочка повторила в эфире.
«Ребята, мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь!» — обратилась к зрителям Софья.
Добавим, что София Завирюха учится в зеленогорском лицее № 147, посещает музыкальную школу по классу скрипки, является участником экологического направления «Зеленый десант», организатором субботников и городских Чистых игр, активистом проекта «Медиапритяжение».