Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница из Зеленогорска попала на федеральный канал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зеленогорская звездочка выступила на телеканале «Карусель» с песней и рассказом о Красноярском крае.

Источник: Соцсети

Сегодня утром на передаче «Доброе утро, малыши!» 10-летняя артистка София Завирюха спела песню «Я лечу к мечте».

Также София поделилась восторженными эмоциями от того, как год назад в Москве проводила экскурсию президенту Владимиру Путину и представляла Красноярский край на Международной выставке-форуме «Россия». Свой поучительный рассказ о родном регионе и его достопримечательностях девочка повторила в эфире.

«Ребята, мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь!» — обратилась к зрителям Софья.

Добавим, что София Завирюха учится в зеленогорском лицее № 147, посещает музыкальную школу по классу скрипки, является участником экологического направления «Зеленый десант», организатором субботников и городских Чистых игр, активистом проекта «Медиапритяжение».

шоу