В возрасте 66 лет скончался первый вокалист Iron Maiden Пол Ди’Анно

Ди’Анно (настоящая фамилия — Эндрюс) присоединился к Iron Maiden в 1978-м. С ним коллектив записал свой одноименный дебютник в 1980-м и пластинку Killers в 1981-м. В том же году музыканта уволили из команды за пристрастие к запрещенным веществам и алкоголю. Его заменил Брюс Дикинсон, находящийся в группе по сей день.