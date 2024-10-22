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В возрасте 66 лет скончался первый вокалист Iron Maiden Пол Ди’Анно

На 67-м году жизни умер первый фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди’Анно. Причина смерти не разглашается, однако известно, что артист долгое время страдал от проблем со здоровьем.

Источник: Звук

На 67-м году жизни умер первый фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди’Анно. Причина смерти не разглашается, однако известно, что артист долгое время страдал от проблем со здоровьем.

О смерти Пола в своих соцсетях рассказало издание Conquest Music со ссылкой на семью певца.

Ди’Анно (настоящая фамилия — Эндрюс) присоединился к Iron Maiden в 1978-м. С ним коллектив записал свой одноименный дебютник в 1980-м и пластинку Killers в 1981-м. В том же году музыканта уволили из команды за пристрастие к запрещенным веществам и алкоголю. Его заменил Брюс Дикинсон, находящийся в группе по сей день.

Позже вокалист выступал в составе таких коллективов, как Di'Anno, Gogmagog, Battlezone, Killers и Praying Mantis. В 2010-м он выпустил мемуары под названием The Beast.

Ранее барабанщик Iron Maiden Нико Макбрэйн признался, что еще не полностью восстановился от перенесенного в прошлом году инсульта.