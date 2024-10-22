В Самарской области отменили три электрички

— С 1 ноября 2024 года в связи с окончанием летнего периода вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Жигулевск. Так, поезд № 6302/6301 Пятилетка (отправка 5:48) — Жигулевское Море (прибытие 7:45) будет ходить ежедневно, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.