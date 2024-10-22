Омские старшеклассники примерили «Крылья знаний»

Ученики омских школ стали участниками экскурсии по подразделениям международного аэропорта Омска. Ребятам показали, как контролируют качество топлива для самолетов, ознакомили с работой спецтехники и противопожарной службы, рассказали, какими компетенциями должны обладать авиаторы.
Такое наглядное знакомство с работой авиакомплекса поможет школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии. Именно на это нацелен федеральный проект «Крылья знаний», который реализует «Газпромнефть-Аэро» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». «Проект позволяет старшеклассникам, увлеченным химией и техникой, изнутри увидеть процессы, зачастую недоступные обычным пассажирам, оценить важность нефтяной индустрии для авиации, — рассказывает директор программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” Ярина Сугакова. — Это часть нашей большой системы образовательных проектов для школьников, изучающих точные науки. Мы открываем им многообразие специальностей, необходимых нефтегазовой индустрии, и помогаем с выбором профессии».
В Омске, крупном центре нефтехимической промышленности, есть высокий спрос на квалифицированных специалистов, ряды которых в будущем могут пополнить участники этой экскурсии.
«Поддержка профессионального развития молодежи — ключевая часть нашей долгосрочной стратегии, — отмечает генеральный директор “Газпромнефть-Аэро” Владимир Егоров. — Поэтому передача знаний непосредственно от специалистов отрасли подрастающему поколению обладает высокой ценностью и помогает заложить основу для будущего кадрового резерва, который будет способствовать устойчивому развитию компании и всей индустрии».
«Федеральная профориентационная программа знакомит школьников с перспективами работы в авиации и смежных отраслях. Мы рады, что Омский аэропорт является партнером образовательного проекта, — говорит генеральный директор ОАО “Омский аэропорт” Олег Селиверстов. — Надеемся, что такие мероприятия помогут ребятам с выбором будущей профессии, и кого-то из них через несколько лет мы увидим в рядах наших сотрудников».
НА ЗАМЕТКУ.
Образовательный проект «Крылья знаний» реализуется второй год. В 2024-м его география расширилась: он охватывает 12 регионов, среди которых Санкт-Петербург, Омская, Новосибирская, Томская и Саратовская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ и другие.