Омские старшеклассники примерили «Крылья знаний»

«Федеральная профориентационная программа знакомит школьников с перспективами работы в авиации и смежных отраслях. Мы рады, что Омский аэропорт является партнером образовательного проекта, — говорит генеральный директор ОАО “Омский аэропорт” Олег Селиверстов. — Надеемся, что такие мероприятия помогут ребятам с выбором будущей профессии, и кого-то из них через несколько лет мы увидим в рядах наших сотрудников».