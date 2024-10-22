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Поезд Деда Мороза не приедет в Воронеж в этом году

Предстоящей зимой маршрут поезда Деда Мороза пройдет через шесть десятков российских городов. Однако в Воронеж на этот раз железнодорожный состав не заедет, рассказывают в РЖД. Это связано с техническими особенностями паровоза серии П-36 и ретро-электровоза серии ВЛ-82м, который станут во главе передвижной резиденции зимнего волшебника.

Праздничный поезд с Дедом Морозом на этот раз стартует в свое большое путешествие 19 ноября из Ташкента — с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали. Затем состав остановится в Северобайкальске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, ближе к концу декабря доберется до Уфы и Нижнего Новгорода, а в самом начале января сделает остановки в Москве и Санкт-Петербурге.

Кстати, в прошлом году воронежцы буквально за пять минут раскупили билеты на посещение передвижной резиденции. Состав побывал в Воронеже 25 декабря.