Поезд Деда Мороза не приедет в Воронеж в этом году

Праздничный поезд с Дедом Морозом на этот раз стартует в свое большое путешествие 19 ноября из Ташкента — с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали. Затем состав остановится в Северобайкальске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, ближе к концу декабря доберется до Уфы и Нижнего Новгорода, а в самом начале января сделает остановки в Москве и Санкт-Петербурге.