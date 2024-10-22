7,4 млн человек воспользовались электричками в Ростовской области с начала года

Пассажиропоток на пригородных поездах Ростовской области увеличился на 7% за период с января по сентябрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Всего за девять месяцев электричками на Дону воспользовались 7,4 млн пассажиров. Этот показатель второй в рамках пригородного сообщения.
Первое место занял Краснодарский край, где ж/д транспортом воспользовались 18,3 млн человек. На третьем месте оказался Ставропольский край, там пассажиропоток составил 4,9 млн человек (+4%).
Также рост числа пассажиров электричек отметили в Республике Северная Осетия — Алания. Там за девять месяцев перевезли 79,7 тысячи человек, это на 18% больше, чем за такой же период годом ранее.
Добавим, всего на пригородных направлениях СКЖД в январе-сентябре 2024 года проехали 32,1 млн пассажиров.